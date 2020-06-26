Спорт

Пилот из Воронежа подал заявку на участие в Чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках

Пилот из города Воронежа Алексей Бугров подал заявку на участие в 26-м Чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который запланировано провести в Великих Луках с 22 по 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Всего на данный момент принято более 20 заявок на участие в соревнованиях.

Смотрите также На международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках подали заявки 20 участников

В этом году международная встреча воздухоплавателей должна была проходить с 11 по 17 июня, однако в связи с угрозой распространения коронавируса ее решили перенести. Названа новая предварительная дата - с 22 по 29 августа.

В условиях мер борьбы с распространением вируса COVID-19, проведение данного мероприятия влечет за собой глубокую проработку всех аспектов, нюансов и их согласование на региональном и муниципальном уровнях, отметили организаторы.