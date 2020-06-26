Спорт

Елена Чернышова: До 2022 года в Псковской области насыщенный график развития спортивной инфраструктуры

Страна на ближайшую пятилетку поставила перед собой амбициозные задачи, в том числе и по развитию спорта и популяризации физической культуры среди населения. Государство стремится мотивировать граждан вести активный и здоровый образ жизни, призывает активизировать спортивно-массовую работу на всех уровнях, приобщать людей к выполнению норм ГТО, развивать спортивный резерв, а также расширять и модернизировать спортивную инфраструктуру.

Задач - масса. Что же делают органы власти в Псковской области в направлении развития физкультуры и спорта в регионе, как мотивируют спортсменов на новые победы, насколько успешно создают профильную инфраструктуру? Что уже удалось реализовать в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни», а что реализовать еще предстоит? Что ставится в приоритет и как на далекоидущих планах отразился пресловутый коронавирус?

Об этом Псковская Лента Новостей попросила рассказать и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елену Чернышову.

- Сейчас большое внимание уделяется национальным проектам. Насколько успешно они меняют жизнь псковичей к лучшему в плане спорта, физкультуры и здорового образа жизни? Что уже удалось реализовать в рамках нацпроекта «Демография», федерального и регионального проектов «Спорт - норма жизни»?

- Львиная доля средств в реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» идет на обновление спортивной инфраструктуры - это закупка спортивно-технологического оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок (площадок ГТО), замена футбольных полей на стадионах и инвентаря для занятия хоккеем. Кроме того, начиная с 2021 года, в муниципальных образованиях области начнется строительство объектов спорта. Все это позволит приобщить к физической культуре и спорту различные слои населения и разного возраста.

- Согласно целевым показателям проекта, в Псковской области в 2024 году необходимо обеспечить 48% занимающихся спортом. Это почти половина населения! Реально ли выполнить такой показатель и насколько уже удалось к нему приблизиться?

- Для Псковской области это очень высокий показатель. В 2020 году для Псковской области он составляет 37,5% и в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вызывает опасение его выполнение, ведь фактически более трех месяцев спорт простаивал, были закрыты все учреждения и организации в области физической культуры и спорта.

Данный вопрос поднимался на коллегии Министерства спорта Российской Федерации. Министр спорта России Олег Матыцин заверил нас, что вопрос находится на контроле и будет рассмотрен по итогам 3 квартала 2020 года, ведь все будет зависеть от того, как субъекты Российской Федерации начнут снимать ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУ10-19). В этом плане Псковская область уже начала проводить определенные мероприятия: разрешила групповые занятия на свежем воздухе, да и в спортивном зале теперь можно начать тренировки, пусть и с ограничениями, частично заработали фитнес-клубы. Но проводить физкультурные и спортивные мероприятия мы по-прежнему не можем.

Хочу отметить, что Псковская область по итогам 2019 года перевыполнила показатель - 38,7% вместо запланированных 35,4%. Верим, что нам не придется снижать показатель по итогам 2020 года, и мы достигнем цели 2024 года.

- Что предстоит сделать? Какие работы уже ведутся в Псковской области по созданию профильной инфраструктуры, а какие - еще впереди?

- В 2019 году при поддержке Министерства спорта Российской Федерации мы построили 10 малых площадок (площадок ГТО) и 1 физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

К сожалению, мы не смогли реализовать строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, но работы по ним уже на финишной прямой: и Плюсский район, и город Псков в этом году получат два новых объекта спорта. 2020 год должен быть более урожайным: должны быть завершены работы по реконструкции первой очереди стадиона «Машиностроитель», на стадионе «Локомотив» будет заменено футбольное поле с искусственным покрытием и появятся новые легкоатлетические дорожки. Мы продолжим строительство площадок ГТО в муниципальных образованиях. В Печорском и Себежском районах должны появиться новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого тина. Ледовый дворец города Пскова получит новое оборудование для хоккея. До 2022 года у нас насыщенный график развития спортивной инфраструктуры.

- С какими сложностями приходится сталкиваться при реализации проектов, и главное - как они преодолеваются?

- В реализации любого проекта есть свои победы и поражения. Конечно, нам пришлось вникать в такие вопросы, которых ранее не было в нашей компетенции. Например, по строительству спортивных объектов. И не надо забывать, что основной показатель реализации проекта - это количество занимающихся физической культурой и спортом, то есть мы должны делать акцент не только на развитие спортивной инфраструктуры, но на приобщение людей к здоровому образу жизни.

- Что-то ставится в приоритет: детский, профессиональный или любительский спорт?

- Комитет по спорту Псковской области не может делать акцент на развитие определенного направления. Наша задача – развитие любого вида спорта и в любом направлении, если есть в этом заинтересованность. Простой пример - сейчас со спорткомитетом работает 70 аккредитованных спортивных федераций по различным видам спорта, признанных Министерством спорта Российской Федерации. И количество видов спорта у нас увеличивается каждый год. Любой человек может пройти стадии: детский спорт, затем перейти в профессиональный спорт или остаться любителем на всю жизнь.

- Не секрет, что, пожалуй, самыми популярными видами спорта у нас считаются хоккей и футбол. Как будут развиваться эти направления в Псковской области?

- Ранее я уже отмечала, что на развитие этих направлений выделяются существенные средства в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Так, стоимость футбольного поля с легкоатлетическими дорожками может доходить до 40 млн рублей. И если в этом году денежные средства получил город Псков, то в 2021-м – это будет город Великие Луки.

На приобретение спортивного оборудования для хоккея из федерального бюджета в 2020 и 2021 годах будет выделено по 25 млн рублей. В этом году средства получит государственное автономное учреждение Псковской области «Дирекция спортивных сооружений», в 2021 году - город Великие Луки, где при участии «Газпрома» возведена ледовая арена.

У нас успешно субсидируются две футбольные команды «Псков» и «Луки-Энергия», где футболом занимаются не только профессионалы, но и идет подготовка спортивного резерва, будущих звезд футбола.

Практически в любой спортивной школе вы можете записаться на отделение футбола. С хоккеем сложнее - ледовые арены есть не везде, они высокозатратны в содержании.

Самыми массовыми спортивными соревнованиями, конечно, являются футбол и хоккей, и таких соревнований проводится много как на региональном, так и муниципальных уровнях. Итог участия в региональном соревновании – это всероссийские соревнования, и здесь мы имеем достаточно высокие результаты.

- Наш регион славится еще и своими гребцами. Какую поддержку получат они?

- Администрация города Пскова ведет переговоры с профсоюзами о капитальном ремонте здания, где размещена спортивная школа «Ника». Мы не отказываемся и от идеи строительства помещений для занятия гребным спортом в гуманитарно-спортивном комплексе на базе стадиона «Электрон».

Спортивная школа «Ника» получила статус «школы олимпийского резерва», что позволит нам в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» претендовать на получение субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного инвентаря. Уже заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации, и школа может получить субсидию в 2022 году в размере 9 млн рублей. Областной бюджет субсидирует муниципальные образования на развитие спортивной подготовки, куда, несомненно, входит и гребной спорт.

- Давайте поговорим о рядовых псковичах, далеких от профессионального спорта, но стремящихся поддерживать себя в форме. Что сегодня область может предложить им?

- Повторюсь, все вновь возводимые объекты спорта направлены на приобщение рядовых псковичей к занятиям физической культурой. Хотелось бы отметить, что при непосредственном участии губернатора области Михаила Юрьевича Ведерникова в Псковской области второй год реализуется проект по установке воркаут-площадок. Конечно, занятие спортом зависит от возможностей псковичей, в том числе и материальных, но ведь любой желающий может приобщиться к спорту, просто совершив пробежку по паркам и скверам, пройдясь с палками для скандинавской ходьбы, или вместо поездки на автомобиле совершить поездку на велосипеде и заняться спортивной ходьбой.

- Фитнесс-центры в условиях ограничений по коронавирусу оказались «под замком». Тренировки на свежем воздухе едва ли охватывают столько населения, сколько посещало спортклубы до начала пандемии. Насколько это скажется на показателях вовлеченности людей в спорт?

- С 27 июня 2020 года губернатором области принято решение о частичном снятии ограничений для работы фитнес-центров. Это хорошее начало. Ведь фитнесс-центры фактически простаивали более 3 месяцев, все это приводило к потере не только финансовой, но и к потере клиентов‚ вовлеченных в спорт, а следовательно, влияло и на показатели результативности реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни».

- В Псковской области живет достаточно много людей пожилого возраста, иногда наш регион даже называют «пожилым». Как этот фактор влияет на развитие спорта в области? Делается ли какой-то особый акцент на людях старшего поколения?

- Да, это существенный фактор, и он повлиял на показатель результативности, которого мы должны достигнуть в 2024 году. При этом в Псковской области успешно реализуются мероприятия, направленные на привлечение людей столь уважаемого возраста к занятиям спортом. Так, при поддержке регионального отделения по Псковской области «Союз пенсионеров России», мы проводим Спартакиаду пенсионеров. Финалисты принимают участие во Всероссийской спартакиаде пенсионеров, люди пожилого возраста могут принять участие в любом физкультурном мероприятии («Лыжня России», «Кросс Наций», «Российский Азимут»). У нас есть приз самому пожилому участнику таких соревнований. Люди пожилого возраста могут сдать нормы ГТО для своей возрастной группы.

- Наверное, нет сфер жизни, на которых бы не отразилась эпидемия коронавируса. А как она повлияла на спортивные организации Псковской области?

- Не скрою, повлияла плохо. С середины марта тренировочный процесс был приостановлен. Да, тренеры проводили тренировки дистанционно, даже по некоторым видам спорта проводились соревнования – в онлайн-режиме. Но все это не может заменить полноценные тренировки, а без тренировочного процесса нельзя подготовиться к участию в официальных спортивных мероприятиях и успешно выступить на них.

Мы получали большое количество просьб от тренеров, федераций и спортивной общественности о необходимости возобновления тренировочного процесса. При их участии разработали предложения о снятии ограничительных мер и губернатор области частично их поддержал. Да, пока мы не можем говорить о полноценных тренировках, но начнем вносить новые предложения на снятие ограничений.

Не секрет, спортсмены соскучились по соревнованиям, но об этом пока говорить рано.

- Оказали ли влияние ограничительные меры по коронавирусу на реализацию нацпроектов в области физкультуры и спорта?

- Если говорить о мероприятиях, которые запланированы в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни», то нет. Ведь, в основном, это развитие спортивной инфраструктуры. Да, часть средств выделяются на развитие базовых видов спорта и подготовку спортивного резерва. Это денежные средства на проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Часть средств мы смогли реализовать до наступления ограничительных мероприятий, остальные освоим до конца текущего года.

- Как можно привлечь больше людей к занятию спортом, к здоровому образу жизни? Опыт показывает, что одними только призывами едва ли можно драматично переломить ситуацию…

- Я думаю, что на данный вопрос нет однозначного ответа. Все начинается с самого человека, его желания вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Лозунгами и ограничениями точно не улучшить показатели. И не каждый в душе спортсмен. Но каждый может подобрать себе занятие по душе. Благо, в области успешно развивается столько видов спорта. Задача органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта - создать условия для занятия спортом и физической культурой.

Конечно, очень часто что вопрос финансирования, возможности ограничены, но желание есть. У нас сохранены спортивные школы, успешно реализуют свои проекты спортивные федерации и спортивные клубы.

- А какие существуют инструменты для мотивации псковских спортсменов на новые победы и рекорды?

- В рамках закона «О физической культуре и спорте в Псковской области» спортсмены и тренеры получают определенные денежные выплаты по итогам выступления на соревнованиях. Если ранее это были только олимпийские виды спорта, то по инициативе общественного совета при комитете по спорту Псковской области и спортивной общественности на данные выплаты теперь могут претендовать и неолимпийские виды спорта. Кроме того, губернатор области всегда поддерживает наши инициативы в плане решения жилищных проблем успешных спортсменов.

- А какую оценку работе органов власти дают сами спортсмены, тренеры, спортивные клубы? Чаще благодарят и хвалят или критикуют?

- Не хотелось бы самим себе давать оценку. Думаю, найдутся и те, кто нас ругает, и те, кто положительно оценивает нашу работу. Мы открыты к диалогу, готовы к сотрудничеству со всеми, кто ратует за развитие физической культуры и спорта в Псковской области.

Беседовал Алексей Овчинников