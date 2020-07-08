Спорт

«Супер фитнес» дарит 30%-ную скидку на клубную карту

Клуб «Супер фитнес» дарит 30%-ную скидку на клубную карту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, акция продлится с 15 по 17 июля.

«Важно! Количество карт ограничено – только 15. Предложение действует для утренних и дневных занятий, - отметили в клубе. - Бронируй свою карту по телефону 56-60-80».

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.