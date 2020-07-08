Спорт

Стали известны соперники ФК «Псков» в первенстве Северо-Запада

В первенстве Северо-Западного региона в сезоне 2020 года примут участие 7 команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межрегиональном объединении федераций футбола «Северо-Запад». Наряду с новым клубом «Псков» в турнире сыграют петербургские «Динамо» и «С.П.Б.К.Л.С.», СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), сборная Республики Карелия, «Химик» (Коряжма, Архангельская область) и «Электрон» (Великий Новгород).

Первенство МРО «Северо-Запад» пройдет в два круга с разъездами.

Первый тур запланирован на субботу, 8 августа. В этот день псковичи на выезде встретятся с СШ «Ленинградец». Спустя неделю, 15 августа, наша команда сыграет в гостях с «Электроном».

Напомним, что ранее псковский футбольный клуб («Псков-747») выступал в Профессиональной футбольной лиге.