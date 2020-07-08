Спорт

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках переносится на 2021 год

XXV Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках переносится на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Такая информация сообщается на официальном сайте МВВвВЛ.

«Завершилось продолжительное ожидание регионального согласования по вопросу проведения Международной Встречи Воздухоплавателей. Мы, как и вы, до последнего надеялись, что в канун Дня города одно из самых ярких мероприятий состоится. К сожалению, вынуждены сообщить о переносе юбилейной встречи на следующий год», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее срок проведения мероприятия уже был перенесен с июня на август. Но в итоге согласно постановлению администрации города Великие Луки от 13 июля 2020 года встреча планируется на период с 12 по 18 июня 2021 года .

«Причиной, как всем известно, является COVID-19. Было рассмотрено несколько вариантов, один из них - проведение встречи без массовых мероприятий, таких как открытие в великолукской крепости и «Кей-Граб». Однако, даже при таких радикальных мерах избежать скопления людей было бы невозможно, как минимум среди участвующих в соревновании: пилотов, их команд, спортивной дирекции соревнований, СМИ. Мы огорчены, что не сможем принять вас в текущем году. Но оргкомитет продолжит работу», - отметили организаторы мероприятия.