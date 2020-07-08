Спорт

Герман Кравченко отстранен от должности главного судьи соревнований по футболу в Псковской области

Псковская областная федерация футбола сменила главного судью соревнований. Как сообщается в группе «Псковский футбол» «ВКонтакте», на заседании президиума региональной федерации принято решение «признать работу председателя судейско-инспекторского комитета Кравченко Германа Владимировича неудовлетворительной» и освободить его от занимаемой должности.

Вместо него председателем судейско-инспекторского комитета Псковской областной федерации футбола и главным судьей соревнований назначен Александр Беляков.

Сообщается, что назначение судей на все соревнования, проводимые на территории Псковской области по всем разновидностям футбола, осуществляется судейско-инспекторским комитетом областной футбольной федерации.