Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира класса «Формулы-1».Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим - Лэнс Стролл (Racing Point).

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал 17-е время, передает «Интерфакс».

Основная гонка в рамках Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Предыдущие два этапа, прошедшие в Австрии, выиграли поочередно Боттас и Хэмилтон.

Из-за пандемии коронавируса сезон в «Формуле-1» стартовал лишь в июле.