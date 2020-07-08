Спорт

Онлайн соревнования по воркауту «Твой максимум» проведут в Пскове

Псковские онлайн соревнования по воркауту «Твой максимум» проведут в преддверии Дня города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, соревнования пройдут в двух форматах:

Парням предстоит выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний на турнике.

Девушкам за один подход необходимо отжаться от пола максимальное количество раз.

Свой результат фиксируйте на видео, публикуйте в своих социальных сетях или присылайте в сообщество https://vk.com/pskovworkout Почта: workout.pskov@gmail.com

Обязательные хештеги под видео/постом: #Твоймаксимумпсков #ФИОиВашРезультат #псков_street_workout

Положение соревнований: https://vk.com/topic-25528429_39495770?post=435

Принять участие приглашаются возрастные категории

Юноши: до 10 лет

Юноши: 11 - 17

Мужчины: 18-35 лет

Мужчины: 36 лет и выше

Девушки: от 11 до 17

Девушки: от 18 до 35

В каждой группе может быть только один призер. Победителей ждут ценные подарки. Место проведения: любая спортивная площадка Пскова.

Даты проведения мероприятия: с 00:00 20 июля 2020 года по 21:00 27 июля 2020 года.