Псковичей приглашают принять участие в онлайн-соревнованиях по воркауту

Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях «Твой максимум». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПГМЦ.
Парням предстоит выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний на турнике, а девушкам за один подход необходимо будет отжаться от пола как можно больше раз.
Результаты нужно опубликовать в своих социальных сетях или прислать на почту workout.pskov@gmail.com.
Под отчетом (видео или постом) публикуются обязательные хештеги: #Твоймаксимумпсков, #ФИОиВашРезультат, #псков_street_workout
К участию в мероприятии допускаются мужчины и женщины в возрастных категориях:
Соревнования будут проходить с 20 июля (начало в 00:00 ч) до 27 июля (до 21:00 ч.). Место проведения – любая спортивная площадка города Пскова. Всем участникам необходимо ознакомиться с положением о конкурсе.