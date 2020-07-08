Спорт

Псковичей приглашают принять участие в онлайн-соревнованиях по воркауту

Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях «Твой максимум». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПГМЦ.

Парням предстоит выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний на турнике, а девушкам за один подход необходимо будет отжаться от пола как можно больше раз.

Результаты нужно опубликовать в своих социальных сетях или прислать на почту workout.pskov@gmail.com.

Под отчетом (видео или постом) публикуются обязательные хештеги: #Твоймаксимумпсков, #ФИОиВашРезультат, #псков_street_workout

К участию в мероприятии допускаются мужчины и женщины в возрастных категориях:

Юноши: до 10 лет

Юноши: 11 - 17 лет

Мужчины: 18 - 35 лет

Мужчины: 36 лет и старше

Девушки: 11 -17 лет

Девушки: 18 -35 лет

Соревнования будут проходить с 20 июля (начало в 00:00 ч) до 27 июля (до 21:00 ч.). Место проведения – любая спортивная площадка города Пскова. Всем участникам необходимо ознакомиться с положением о конкурсе.