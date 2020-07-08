Спорт

«Супер фитнес» предлагает скидки на дневные занятия

Клуб «Супер фитнес» предлагает 30%-ные скидки на утренний и дневной абонементы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, есть ограничения по количеству, так как загрузка клуба должна быть не более 50%.

«Абонемент на занятия в «Супер фитнес» - это отличная возможность скинуть вес, убрать бока и живот, уменьшить талию и просто прийти в форму после «карантина», - подчеркнули в фитнес-центре.

Забронировать карту можно по телефону 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».