Спорт

Псковичей приглашают поучаствовать в бесплатном воркаут-проекте

Спортивное движение Street Workout приглашает молодых псковичей принять участие в бесплатном проекте «Развитие воркаут-движение как основа подготовки к выполнению комплекса ГТО». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер спортивного движения Street Workout в Псковской области, член молодежного парламента при областном Собрании депутатов Виталий Дидыч.

Срок реализации проекта - с 1 сентября 2020 года по 30 мая 2021 года. Принять участие в нем могут юноши и девушки, мужчины и женщины от 14 до 35 лет. Места проведения - Псков и Псковский район.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации области, администрации города Пскова, проектного офиса команды 2018, Регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, городского молодежного центра.

Контакты: Виталий Дидыч https://vk.com/v.didych94, телефон 89118816577. Почта: workout.pskov@gmail.com.