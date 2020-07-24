Спорт

«Зенит» завоевал Кубок России по футболу

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 1:0 выиграли у подмосковных «Химок» в финале розыгрыша Кубка России-2019/20. На 84-й минуте встречи, прошедшей в Екатеринбурге, пенальти реализовал Артем Дзюба, сообщает «Интерфакс».

«Химки» едва не ушли от поражения в основное время, попав в штангу на исходе компенсированного ко второму тайму время.

Таким образом, «Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России. Ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. Чаще всего Кубок завоевывали московские «Локомотив» (восемь раз) и ЦСКА (семь).

«Зенит» выиграл второй трофей в сезоне-2019/20, на его счету также триумф в чемпионате Российской премьер-лиги. В связи с тем, что петербургский клуб выступит в Лиге чемпионов, путевка в Лигу Европы от кубкового турнира будет делегирована московскому «Динамо» – команде, занявшей шестое место в РПЛ. Кроме того, определилась судьба в Лиге Европы у московского ЦСКА: армейский клуб стартует в этом турнире прямиком с группового этапа. В случае выигрыша Кубка «Химками» москвичей ждал квалификационный отбор, а сами «Химки» выступили бы в ЛЕ с группового этапа.

На пути к финалу петербуржцы в 1/16 финала обыграли «Енисей» (2:1), в 1/8 финала - «Томь» (4:0), в 1/4 финала - «Ахмат» (2:1), в 1/2 финала - «Спартак» (2:1).

7 августа «Зенит» будет бороться за Суперкубок, в матче за который встречаются действующие чемпион и обладатель Кубка России. Поскольку сам с собой «Зенит» сыграть не сможет, его соперником будет вице-чемпион России московский «Локомотив». Игра пройдет на столичной «ВЭБ Арене».