Спорт

Экс-глава антидопинговой лаборатории призвал отстранить Россию от Олимпиады

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает, что россиян следует полностью отстранить от участия в предстоящих летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Родченков выпустит автобиографическую книгу, старт продаж состоится в четверг. Перед выходом книги он дал онлайн-интервью BBC, поговорив с журналистом по видеосвязи. Во время беседы лицо экс-главы московской антидопинговой лаборатории было скрыто специальной маской.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подделывали и подменяли допинг-пробы во время Игр в Сочи, занимались подделкой документации. Это последовательная фальсификация, которой занимаются день за днем. Это мошенничество неописуемых масштабов, которое показывает, что Россия так ничему не научилась. Случившееся в России — это кульминация мошенничества, которой никогда не смогла бы достичь любая другая страна», - высказался Родченков.

Ранее издание Mail On Sunday опубликовало выдержки из книги Родченкова, в которых, в частности, говорится о том, что сборная СССР на самом деле бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля, судно не пустили в порт Лос-Анджелеса, где проходила Олимпиада.