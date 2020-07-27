Спорт

Избирком Псковской области поздравил чемпионку с юбилеем Олимпиады-80

Руководство Избирательной комиссии Псковской области посетило 27 июля олимпийскую чемпионку Нину Черемисину, чтобы поздравить ее с юбилеем московской Олимпиады-80.

Заслуженный мастер спорта СССР, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Нина Черемисина с 2007 по 2011 год была членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Она также активно занимается общественной деятельностью, входила в состав Общественной палаты Псковской области.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поздравил Нину Черемисину с юбилеем московской Олимпиады-80. Он вручил ей букет цветов и рассказал, что в детстве смотрел эти важнейшие соревнования по телевизору. Сейчас, когда из-за пандемии перенесена Олимпиада в Токио, события 1980 года в Москве вспоминаются особенно ярко.

Нина Черемисина рассказала о своих впечатлениях от летних Олимпийских игр 1980 года. Экипаж четверки, в составе которой завоевана серебряная медаль, целиком состоял из псковичей - довольно редкий случай. Команда соперников, получившая «золото», была сильнее, но сильно отставала по технике - сборную готовил к соревнованиям известный псковский тренер Валерий Прокопенко. Спортсменка показала гостям медали, фотографии и рассказала, что плакала в самый трогательный момент, когда улетал мишка - символ Олимпиады.

Нина Черемисина на играх 1980 года в Москве в составе парной четверки с рулевым выиграла серебряную медаль, а в составе распашной четверки с рулевым завоевала бронзу. В обоих экипажах Черемисина была рулевой.

Нина Черемисина является трехкратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой СССР и победительницей соревнований «Дружба-84».