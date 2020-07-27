Спорт

«Супер фитнес» предлагает псковичам худеть выгодно

Клуб «Супер фитнес» предлагает клубные карты со скидками на утренние и дневные занятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, количество карт ограничено, так как загруженность клуба должна быть не более 50%.

«Хочешь похудеть? Все еще думаешь, что фитнес это дорого? Только сейчас занятия на треть дешевле!» - подчеркнули в клубе.

Абонемент включает в себя:

- кардио и силовые тренировки в тренажерном зале;

- жиросжигающие групповые направления;

- контрастный душ, сауна.





Забронировать карту со скидкой 30% можно по телефону 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.