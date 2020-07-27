«Супер фитнес» предлагает псковичам худеть выгодно

Клуб «Супер фитнес» предлагает клубные карты со скидками на утренние и дневные занятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, количество карт ограничено, так как загруженность клуба должна быть не более 50%.
«Хочешь похудеть? Все еще думаешь, что фитнес это дорого? Только сейчас занятия на треть дешевле!» - подчеркнули в клубе.
Абонемент включает в себя:
- кардио и силовые тренировки в тренажерном зале;
- жиросжигающие групповые направления;
- контрастный душ, сауна.
Забронировать карту со скидкой 30% можно по телефону 56-60-80.
Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.