Спорт

Велодорожки появятся на территории великолукской крепости

Велодорожки появятся на территории великолукской крепости, пишет портал «Луки.ру».

На встрече жителей Великих Лук с представителями городской администрации и членами ассоциации территориального самоуправления горожанин пожаловался на отсутствие велодорожек в Великих Луках. По его словам, безопасно покататься на велосипеде можно только в велоцентре, а до него еще нужно добраться.



Экс-начальник городского управления ЖКХ Елена Гордиенко рассказала, что велодорожки общего пользования обязательно появятся в Великих Луках. Причем в одном из самых живописных мест — на территории городской крепости. Этот проект предусмотрен в рамках реконструкции крепости и обязательно будет реализован, заверила она.