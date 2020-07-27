Спорт

Артем Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона сезона-2019/20 в Премьер-лиге по версии РФС, РПЛ и телеканала «Матч ТВ».

Помимо Дзюбы на приз претендовали еще 11 футболистов: Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Дуглас Сантос (все - «Зенит»), Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк (оба - «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Евгений Луценко («Арсенал»), Александр Соболев («Крылья Советов» / «Спартак») и Эрик Бикфалви («Урал»).

Прошлый сезон стал успешным для Дзюбы как в командном, так и в индивидуальном плане, пишет «Российская газета». Вместе с «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок России. Если же говорить о его статистике, то по итогам сезона капитан нашей сборной поделил первое место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги с Азмуном (по 17 голов) и отдал больше всех голевых передач (12).

«Не скрою: мысль дважды подряд стать лучшим игроком и чемпионом добавляла мне мотивации. Безумно рад и счастлив, что у меня получилось. Я стал более спокойным, рассудительным. И, надеюсь, более разносторонним», - сказал Артем Дзюба. «Связываю дальнейшую карьеру с «Зенитом», Санкт-Петербургом. Надеюсь, еще будут титулы и победы. Любого футболиста запоминают по трофеям. Не считая Лигу чемпионов, сезон почти идеальный».

На сегодняшней церемонии были объявлены и другие лауреаты. Лучшим судьей признан Владислав Безбородов, лучшим молодым игроком - полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, автором лучшего гола стал новичок «Рубина» Джордже Деспотович (за гол в составе «Оренбурга» в ворота «Ахмата»).