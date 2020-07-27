Спорт

В Пскове завершился Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Фото: Александр Кузьмин, Instagram

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел в Пскове сегодня, 2 августа. Участники вышли на старт в Финском парке в медицинских защитных масках. На выбор им предстояло преодолеть дистанции 21,1 км, 10 и 5 километров. Благотворительная дистанция – 1 520 метров.

Как отметил один из организаторов полумарафона, лидер движения «Беговой Псков», основатель псковской «Школы бега» Александр Кузьмин, «мы нереально довольны результатами, все получилось, на мой взгляд, идеально. Отзывы сыплются отовсюду - все наслаждались праздником».

Отзывы о мероприятии уже появляются в соцсетях Пскова. Так, Ксения Желудева, ставшая первой в забеге на дистанции 10 км, пишет: Через тернии к звёздам! Последняя неделя очень сложная, но я рада, что отработала забег на место!»

Пскович Виктор Карпов, для которого забег стал первым, сообщает на своей странице о том, что «звезды с неба хватать не собирался». Однако - в результате он также стал одним из лауреатов забега. «В последнее время не достаточно интенсивно тренировался и набрал лишних 6 кг, - пишет участник мероприятия. - Если честно, думал, будет хуже... Результат нормальный 21,2 за 1:48-1:49, не лучший, но для болида, потяжелевшего процентов на 5, достойный». Спортсмен желает всем спорта, бега и легких ног.

Добавим, что полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России.