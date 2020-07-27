Спорт

«Супер фитнес» приглашает на бесплатное занятие йогой

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на занятия йогой по вторникам и четвергам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, пробное занятие для всех бесплатно.

«Если в последнее время вы часто переживали и испытывали беспокойство по разному поводу, если перед сном мысли зачастую не выкинуть из головы, если иногда кажется, что нервы на пределе, то вам - к Анастасии Лозовской на занятия йогой», - подчеркнули в клубе.

Занятия проходят по вторникам и четвергам в 19 часов. Пробное занятие – бесплатно, но необходима запись. Осталось всего 5 свободных мест.

Звоните прямо сейчас по тел: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».