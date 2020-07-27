Спорт

В России утвердили регламент проведения спортивных мероприятий во время пандемии

Министерство спорта России утвердило регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в стране в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19. В частности, организатор должен контролировать использование зрителями средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте ведомства.

«Регламент разработан для организаторов соревнований и направлен на обеспечение безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, которые включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», - говорится в сообщении.

Регламент содержит основные меры, направленные на предупреждение коронавируса при организации и проведении мероприятий. Основным условием является заблаговременное получение разрешения региона на проведение соревнования, сообщает «Парламентская газета».

Организатор должен в том числе обеспечить для участников и персонала измерение температуры, тестирование на коронавирус, а также контроль за использованием зрителями средств индивидуальной защиты. В местах проведения должны работать комиссии по допуску участников. Необходимо разработать график медосмотров.

«Продажа продуктов питания и воды разрешена только для произведённых и упакованных в заводских условиях», - сообщили в ведомстве.

Если у участников мероприятия выявлены симптомы ОРВИ, об этом нужно сообщить главному врачу. Гражданина с повышенной температурой следует изолировать. Кроме того, необходимо выявить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.

В июле сообщалось, что Министерство спорта России рекомендовало спортивным федерациям возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований.