Спорт

Новую спортивную площадку открыли у вечерней школы в Пскове

Новую спортивную площадку открыли у вечерней школы на улице 23 Июля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал лидер воркаут движения в Псковской области Виталий Дидыч.

В мероприятии приняли участие атлеты спортивного движения Street Workout по Псковской области, руководство Вечерней школы, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов, представитель УМВД России по городу Пскову. В рамках открытия прошел мастер-класс по воркауту.

Мероприятие прошло в рамках проекта по развитию воркаут движения как основы подготовки к ГТО. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского

общества.

«Хочется выразить отдельную благодарность администрации Псковской области за приобретение воркаут площадок в регион, необходимых для массового вовлечения молодежи в доступный спорт и развития воркаут движения на Псковщине», - рассказал Василий Дидыч.