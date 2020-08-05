Первый официальный матч ФК «Псков» сыграет в Великом Новгороде

Первенство России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» (чемпионат Северо-Западного федерального округа) сезона 2020 года стартует в субботу, 8 августа. В первенстве примут участие 6 команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.
ФК «Псков» свой дебютный поединок сыграет в гостях - 15 августа в Великом Новгороде против местного «Электрона».
Стартовые игры турнира пройдут без допуска зрителей на стадионы.
В связи с продолжающимся запретом на проведение футбольных матчей в Санкт-Петербурге, первые матчи состоятся на территории Ленинградской области и Великого Новгорода.
Календарь игр:
Отметим, что первый круг ФК «Псков» проведет в гостях, в связи с реконструкцией стадионов в Пскове.