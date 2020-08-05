Спорт

ФК «Псков» сделал первую командную фотографию

Игроки и тренеры псковского футбольного клуба сделали командное фото сезона 2020 для заявки на Первенство России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола, нападающий Михаил Севастьянов не попал на командное фото.

Напомним, межрегиональный турнир среди взрослых любительских команд стартует завтра, 8 августа. ФК «Псков» свой дебютный поединок сыграет в гостях - 15 августа в Великом Новгороде против местного «Электрона».