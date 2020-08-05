Спорт

Матч за Суперкубок России открывает новый футбольный сезон

«Зенит» и «Локомотив» разыграют сегодня в Москве Суперкубок России. Этот матч откроет новый футбольный сезон.

Как передает радио «Эхо Москвы», Суперкубок разыгрывают чемпион страны и обладатель кубка, однако оба титула завоевал петербургский «Зенит». По регламенту, в этом случае возможность побороться за трофей появляется у серебряного призера чемпионата, а второе место занял московский «Локомотив».

Новый сезон начинается две недели спустя после окончания предыдущего, который основательно затянулся из-за пандемии коронавируса. Это заставило руководство Премьер-Лиги работать в авральном режиме. Только сегодня объявили, что в случае ничьей будет назначено дополнительное время и если потребуется, серия пенальти.

Отметим, что матч начнется в 19.00. Трансляцию проведет Первый канал.