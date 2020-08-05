Спорт

Псковские спортсмены завоевали три медали на Большой Московской регате

В Москве состоялась Большая Московская регата. Псковские спортсмены, воспитанники Центра спортивной подготовки Псковской области завоевали на ней 3 медали. Всего в соревновании на гребном канале в Крылатском выступили более 500 спортсменов из 4 стран, рассказали Псковской Ленте Новостей в центре.



Фото: www.csppskov.ru

Гребной спортивный праздник привлек внимание не только любителей гребли, но и многих поклонников спорта и здорового образа жизни - регату посетило большое количество болельщиков.

Псковская область на соревнованиях представили четыре спортсмена Центра спортивной подготовки региона. На дистанции в различных классах, а также в экипажах со спортсменами из других регионов, выходили воспитанники Сергея Матвеева: Павел Сорин и Александр Матвеев, а также подопечные Алексея Простака: Евгений Спицын и Илья Ковтун.

В битве четверок Сорин и Матвеев сошлись в очной схватке, сразившись за золото в финальном заезде. Как итог - победа экипажа Павла Сорина на 4 секунды и серебро Александра Матвеева.

Александр Матвеев взял еще одно серебро - Большой Московской регаты. В паре с Никитой Еськиным из Санкт-Петербурга он занял второе место в заезде двоек.

По результатам БМР, Евгений Спицын вышел в финал одиночек в легком весе, а Илья Ковтун отобрался на утешительный финал, где стал пятым, опередив представителя Молдовы.

По итогам заезда Александр Матвеев отобрался на Первенство Европы, которое планируется провести в Польше. Кроме того, псковских гребцов ждет Чемпионат России в Казани, где будут разыгрываться путевки на континентальное первенство в Германию.

До следующей серии соревнований подопечные Матвеева вернутся в подмосковную Рузу, где продолжат подготовку на сборах национальной команды.