Спорт

Роман Широков избил судью на любительском турнире

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков нанес побои арбитру матча, проходившего в рамках любительского турнира. Об этом сообщил в твиттере журналист Дмитрий Егоров, передает «Интерфакс».

Журналист заявляет, прикрепляя фотографию, что у рефери разбито лицо, а судью добивали ногами.

Напомним, Широков объявил о завершении карьеры летом 2016 года. Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в составе которого он провел половину сезона-2015/16. До этого он защищал цвета московского «Спартака», ФК «Краснодар».

Наибольших успехов добился в петербургском «Зените» - с 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

До перехода в «Зенит» играл в составе ряда подмосковных команд, а также казанского «Рубина».

В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008. В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.