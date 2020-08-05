Спорт

Залы самбо открылись в Верхолинской и Середкинской школах

Залы самбо открылись в Верхолинской и Середкинской школах в Псковском районе. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Проект «Самбо в школу» реализуется при поддержке президента России Владимира Путина, - отметил он. - В регионе активное содействие в реализации этого проекта оказывает губернатор Михаил Ведерников, а координатором является генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров».

Александр Козловский напомнил, что первый зал для самбо открылся в Великих Луках в конце февраля этого года. Всего в регионе на базе разных школ планируется оборудовать более 30 залов.

Депутат пожелал успехов молодым спортсменам. «Убежден, что мы будем очень вами гордиться», - добавил он.