Спорт

Александр Коновалов: Василий Казарцев - олицетворение целой эпохи арбитров

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов прокомментировал в своем Instagram-аккаунте отстранение от судейской работы футбольного арбитра всероссийской категории Василия Казарцева. «Василия знаю лично и, пожалуй, он является олицетворением целой эпохи арбитров. Арбитров, чувствующих футбол» - подчеркнул он.

Напомним, 9 августа главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги «Спартак» - «Сочи» Василия Казарцева отстранили от судейской работы на неопределенный срок. Такое решение принял глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи, который признал, что арбитр допустил ошибку. Василий Казарцев назначил в ворота «Спартака» два пенальти, которые были реализованы. В итоге москвичи проиграли, ведя 2:0 по ходу встречи.

«Порой казалось, чем успешнее и финансово состоятельнее футбольный клуб, тем чувствительность арбитра выше, - продолжил Александр Коновалов. - Были вопросы к Василию и на Псковском газоне. Пенальти сомнительного характера, посаженные на карточки наиболее полезные игроки - это все то, что не красит футбол. Это то, что вызывает бурю эмоций болельщиков в стиле легендарного высказывания Рамзана Кадырова. И, как ни парадоксально, их дисквалифицируют, а через год, два они начинают судить дивизион более высокого ранга».

«Василия ругать можно сколь угодно много, но к судейству, к его организации, к назначению арбитров на матчи действительно чрезвычайно много вопросов к РФС. И не помогли нашему судейству заморские консультанты, и множество новелл с дополнительными глазами на поле. И не остаётся игрокам ничего, кроме как играть в подобных матчах с оглядкой на судью, держа в голове, что карточка может прилететь ни за что», - добавил Александр Коновалов.