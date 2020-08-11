Спорт

ФК «Псков» заявил 23 футболиста на текущий сезон

Команда ФК «Псков» 15 августа начнет свой путь в первенстве России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» 2020. Об этом Псковской Ленте Нвоостей сообщили в областной Федерации футбола.

Псковичи свой дебютный поединок сыграют в гостях - 15 августа в Великом Новгороде против местного «Электрона». Начало матча в 15:00.

Заявка ФК «Псков» на турнир:

Вратари: Трункин Денис, Долгий Денис, Полонский Иван;

Защитники: Васильев Артем, Турчин Кирилл, Михеев Даниил, Савельев Александр, Семряков Алексей, Михайлов Иван;

Полузащитники: Суродин Руслан, Сакадеев Владислав, Репин Александр, Коренблюм Александр, Милька Станислав, Антонов Владислав, Соболев Алексей, Георгиев Иван, Савельев Артем;

Нападающие: Павлов Николай, Севастьянов Михаил, Федоров Всеволод, Паранин Антон, Крайнов Олег.

Главный тренер: Игорь Евгеньевич Васильев.