Спорт

Три игрока ФК «Псков-747» вошли в символическую сборную футбольных талантов ПФЛ

Профессиональная Футбольная Лига опубликовала состав сборной команды футбольных талантов группы «Запад» по итогам прошедшего сезона - 2019/2020. В него вошли 17 футболистов в возрасте 18-19 лет, в том числе псковские футболисты полузащитник Александр Коренблюм и нападающие Антон Паранин и Михаил Севастьянов.

Кроме псковичей, в число 17 попал великолучанин Василий Лунёв (Луки-Энергия).

Напомним, по итогам прошлого сезона, укороченного из-за пандемии коронавируса, «Псков-747» занял девятое место среди 14 команд. В новом сезоне команда выступает в Первенстве МРО «Северо-Запад».