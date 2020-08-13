Спорт

ФК «Луки-Энергия» разгромил «Зенит-2»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» разгромил «Зенит-2» в матче первенства России среди команд клубов ПФЛ (группа 2). Игра в Великих Луках завершилась со счетом 4:1, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Интересно, что к 18-ой минуте игры хозяева вели уже со счетом 3:0. Голы у великолучан забили Владислав Ослоновский, Антон Шишаев, Артем Егоров и Андрей Почипов. У «Зенита-2» отличился Илья Воробьев.

В конце матча на замену вышел дебютант ФК «Луки-Энергия» Максим Аленичев, сын псковского футбольного тренера Андрея Аленичева и племянник самого титулованного российского футболиста Дмитрия Аленичева.

Для великолучан это был стартовый матч в первенстве России нового сезона.