Спорт

Псковичи приняли участие в «Гонке героев»

На военном полигоне в Сертолово собрались свыше двух тысяч поклонников экстремального спорта из разных регионов страны. Там проходит седьмая «Гонка героев», в которой приняли участие и псковичи.

«Эверест» - это семиметровый отвесный склон, который покорить под силу с первого раза только подготовленным спортсменам, а чтобы преодолеть рукоходы, нужна недюжинная физическая сила. Организаторы подготовили 10-километровую трассу с 30 препятствиями разного уровня сложности. Первыми вышли на старт профессиональные спортсмены - участники чемпионата», - сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Кадр из сюжета телеканала «Санкт-Петербург», на фото участник из Пскова Александр Кузьмин

«Сегодня есть категории различные, мы зарегистрировались в обычный забег, где люди хотят попробовать себя впервые, но есть, кто зарегистрировался в чемпионате, чтобы попасть в сборную», - Александр Кузьмин.

На «Гонке героев» интересно не только участникам, но и тем, кто приехал поддержать спортсменов. Организаторы приготовили массу «активностей». Пожалуй, самым зрелищными стали показательные выступления военных. Главными «героями» стали танки Т- 80. Они не только преодолели полосу препятствий и поразили цель, но и исполнили «вальс».