Спорт

Псковские спортсмены завоевали «золото» на первенстве по легкой атлетике среди юниоров

Псковские легкоатлеты, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковский области Наталья Спиридонова и Евгений Караваев завоевали «золото» на первенстве СЗФО по легкой атлетике среди участников до 20 лет, которое состоялось в Брянске 14-16 августа. Соревнования прошли без зрителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки.

Мастер спорта Наталья Спиридонова в прыжках в высоту была лучше Анастасии Куйвонен из Карелии. У псковской спортсменки - «золото» и результат 184 см, что на 24 см выше, чем у взявшей серебро соперницы.

Кандидат в мастера спорта Евгений Караваев также уверенно победил в секторе прыжков в длину. Соперником Караваева стал Андрей Бондарь из Калининграда. Псковский спортсмен прыгнул дальше на 56 см и с результатом 7,15 м стал победителем первенства округа.

Отметим, что спортсмены остаются в Брянске на сборах с национальной командой.