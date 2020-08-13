Спорт

Псковичек приглашают пройти тесты на растяжку

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичек на открытый урок-практикум по растяжке для начинающих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятие пройдет в среду, 19 августа.

«Гибкость – это молодость. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. Но, если добавить к своей ежедневной активности упражнения на гибкость и растяжку и делать их регулярно, через какое-то время любой человек будет чувствовать себя бодрее и моложе», - подчеркнули в клубе.

Участницы практикума пройдут интересные тесты, познакомятся с теорией растяжки и смогут задать вопросы профессионалу – тренеру Ирине Кузнецовой. Начало занятия - в 18.00, в среду, 19 августа.

Для всех, кто запишется до среды, предусмотрена скидка - 50%, то есть оплата занятия составит всего 100 рублей. Запишитесь сразу по телефону 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».