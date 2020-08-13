Спорт

Псковские спортсмены прошли «проверку на прочность»

Псковичи прошли «проверку на прочность» в командных соревнованиях «Заруба между клубами «Супер фитнес» и S-Fitness». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, все участники довольны своими результатами.

Спортсмены соревновались в не совсем стандартных дисциплинах, таких, как ползание по-пластунски, забег «пауком», вис на перекладине и других. Им пришлось продемонстрировать ловкость, выносливость, силу, хорошую координацию движений, а главное – командную работу.

По отзывам участников, помимо ударной работы и физической нагрузки, все они получили массу положительных эмоций и драйва. Все выложились на 100%! А победила, как всегда, дружба!

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».