Спорт

ФОКОТ в Себежском районе появится до конца октября

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на улице Солнечной в поселке Сосновый Бор Себежского района до 25 октября. Соответствующая конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

В состав ФОКОТа войдут круговая беговая дорожка длиной 200 м на 4 отдельные дорожки, прямая беговая дорожка длиной 60 м на 4 отдельные дорожки, совмещенные с прямым участком круговой, хоккейная коробка 60х30 м с травяным покровом с возможностью проведения тренировок на двух поперечных площадках, площадки для стритбола, яма с песком для прыжков в длину, трибуны для зрителей, площадки для уличных тренажеров и воркаута, два модульных бытовых павильона и общественные уборные.

Заявки для участие в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 27 августа. Аукцион пройдет в тот же день.

Начальная (максимальная) цена контракта - 14 млн 651 тысяч 515 рублей. Согласно проекту контракта, окончание работ запланировано на 25 октября.