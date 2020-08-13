Спорт

ФОКОТ появится в Печорах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. Его темой стало обсуждение актуальных вопросов в рамках регпроекта «Спорт — норма жизни» по направлению «Демография», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Мы меняем формат проведения совещаний по реализации региональных проектов, проводим персональные совещания, чтобы была возможность оценить наиболее проблемные моменты, детально их разобрать и принять соответствующие решения», — отметил глава региона.

Исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Елена Чернышова рассказала о проектах, реализация которых началась в прошлом году — возведение физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Пскове и Плюссе. В областной столице все идет по графику, введение в эксплуатацию объекта планируется в октябре.

В Плюссе обустройство территории ФОКОТа завершено, осталось нанести соответствующую разметку. Михаил Ведерников поручил проработать вопрос с подрядной организацией максимально оперативно, пока на улице теплая погода без осадков. В противном случае процесс может затянуться.

«После завершения работ необходимо продумать организацию товарищеского матча без зрителей с соблюдением всех противовирусных мер, чтобы спортсмены оценили все преимущества новой площадки», — заметил губернатор.

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В текущем году начата реализация проектов по строительству ФОКОТов в Себеже и Печорах. Проектно-сметная документация по ним уже готова. В Печорах организован аукцион на выполнение работ по обустройству основания для спортивной площадки.

Елена Чернышова также рассказала о поставке нового оборудования в Ледовый дворец Пскова. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено порядка 25 млн рублей. В настоящее время контракт выполнен, оборудование, в том числе ледозаливочная машина, поставлено в срок.

Актуальный вопрос — поставка площадок ГТО. С подрядчиком, не выполнившим свои обязательства, идет процедура расторжения контракта. Он также будет внесен в список недобросовестных поставщиков. Планируется проведение повторного аукциона. Глава региона поручил контролировать исполнение показателя по данному направлению.

Последнее направление — «Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва». В его рамках были выделены средства на организацию командировок спортивных команд на соревнования. Но в планы вмешалась ситуация с распространением COVID-19. Региональный комитет по спорту предложил перераспределить финансирование на закупку спортивного инвентаря, для этого ведутся переговоры с областными спортивными федерациями. Губернатор поручил максимально активизировать работу по составлению перечня необходимого спортивного оборудования.