Спорт

Псковичи могут выиграть бесплатную неделю фитнеса

Клуб «Супер фитнес» проведет 24 августа лотерею в честь начала нового фитнес-сезона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, розыгрыш пройдет с 19.00 до 20.00, участие в нем смогут принять все клиенты клуба.

Старт фитнес-сезону дадут показательные выступления инструкторов клуба, а также цирковое шоу и вокал. Главный приз вечера – 30%-ная скидка на годовой абонемент в клуб.

Также в лотерею можно будет выиграть бесплатную неделю фитнеса, персональные тренировки, а еще вкусные батончики и коктейли. Принять участие в ней смогут все, кто посещает клуб регулярно. «Причем, чем больше посещаешь, тем больше призов соберешь!» - отметили в фитнес-центре.

Подробнее читайте на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.