Спорт

Паспорт болельщика Евро-2020 будет действовать в России в 2021 году

Болельщики перенесенного из-за пандемии чемпионата Европы по футболу-2020, получившие паспорт болельщика (Fan ID), смогут использовать его в 2021 году для прохода на матчи. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Facebook.com/FANID2017

Проект приказа Минкомсвязи подразумевает, что Fan ID, полученный в 2020 или в 2021 году, можно будет использовать для посещения матчей основного чемпионата (при наличии билета) или прохода на тестовый матч (если его будет решено проводить), сообщили в пресс-службе ведомства.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте перенес Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 12 городах по всей Европе, в том числе в Санкт-Петербурге. В Северной столице состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал.

В конце мая Fan ID для въезда и выезда из России иностранных граждан и лиц без гражданства с 30 мая по 13 июля 2020 года были аннулированы.