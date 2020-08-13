Бассейн «Барс» откроется в ближайшее время в Пскове

Детский бассейн «Барс» в Пскове возобновит работу в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы администрации города Александр Коновалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.
По его словам, согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, все бассейны могут возобновлять свою работу. Замглавы рассказал, что простой был долгим, и сейчас в бассейне «Барс» оборудование проходит технологическую профилактику.
Планируется, что бассейн начнет работу с начала учебного года.
Известно, что родители детей, которые занимаются плаванием в Пскове, возмущались, что городской спортивный бассейн «Барс» до сих пор не открылся, поскольку спортивная школа пытается сэкономить деньги на запуске. Дети не тренируются с марта.