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Спорт

Бассейн «Барс» откроется в ближайшее время в Пскове

20.08.2020 15:00|ПсковКомментариев: 1

Детский бассейн «Барс» в Пскове возобновит работу в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы администрации города Александр Коновалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ. 

По его словам, согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, все бассейны могут возобновлять свою работу. Замглавы рассказал, что простой был долгим, и сейчас в бассейне «Барс» оборудование проходит технологическую профилактику.

Планируется, что бассейн начнет работу с начала учебного года.

Известно, что родители детей, которые занимаются плаванием в Пскове, возмущались, что городской спортивный бассейн «Барс» до сих пор не открылся, поскольку спортивная школа пытается сэкономить деньги на запуске. Дети не тренируются с марта.

Теги: #ОМСУ #спорт #бассейн
Источник: Псковская Лента Новостей
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