Спорт

Половину псковских школ обеспечат спортивными объектами к 2023 году

К 2023 году 50% школ Пскова обеспечат спортивными объектами. Об этом заявил заместитель главы администрации города Александр Коновалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

«За 2-3 года хотелось бы сделать рывок и 50% образовательных учреждений обеспечить спортивными объектами», - отметил он.

По словам Александра Коновалова, 90% из 27 псковских школ «не имели нормальных стадионов».

«Поработав, мы поняли, что можно использовать внебюджетные средства через программные мероприятия федерации спорта. Например, стадион в 47-й школе введен в эксплуатацию по линии Российского футбольного союза, в 15-м лицее тоже сделали стадион. Ставим ФОКОТ в 19-м лицее. В 17-й школе стартовали работы на днях, там получится хороший спортивный центр», - рассказал замглавы администрации.

По его словам, спортивные объекты должны быть открыты для псковичей. «Ограничений по использованию спортивных объектов на территории школ нет, - подчеркнул Александр Коновалов. - Бывает, директора относятся к объектам бережно и закрывают вход для обычных жителей, но мы настаиваем, чтобы с 8 утра до 8 вечера объект был открыт».

Он заметил, что в учебное время спортивный объект должен использоваться только детьми.

«Важно, чтобы за каждым объектом был закреплен человек, чтобы минимизировать вандализм», - добавил Александр Коновалов.

Он также анонсировал, что коммерческая организация, которая займется возведением на Запсковье торгово-выставочного комплекса на 320 мест, в качестве социального обязательства построит также и новый стадион.

«А наше главное спортивное сооружение - «Машиностроитель», которое ждут болельщики, будет сдан в этом году. Стадион город не потерял, он будет достроен», - заверил Александр Коновалов.