Спорт

ФК «Луки-Энергия» вновь проиграл команде Станислава Черчесова-мл.

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной матч первенства России (ПФЛ). Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в субботу, 22 августа, великолучане на своем поле встречались с подмосковной командой «Олимп-Долгопрудный». Исход поединка решил единственный гол, забитый гостями в начале второго тайма. Отличился Евгений Харченко. 0:1.

Отметим, что в среду, 19 августа, эти же соперники встречались в Великих Луках в матче 1/128 финала Кубка России. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. На 54-й минуте защитник великолучан Иван Овсянкин забил гол в свои ворота, а на 65-й минуте нападающий Антон Шишаев сравнял счет. В серии послематчевых пенальти победили футболисты из Подмосковья – 5:6.

Героем поединка стал 25-летний вратарь гостей, сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов, отразивший три удара великолучан с одиннадцатиметровой отметки. Этот матч был для него дебютным в составе ФК «Олимп-Долгопрудный».

Фото: fscdp.ru