Спорт

«Супер фитнес» подготовит всех желающих к гонке с препятствиями

Тренеры клуба «Супер фитнес» помогут всем желающим подготовиться к гонке с препятствиями, которая пройдет в рамках Открытого кубка клуба «Супер фитнес Псков» 26-27 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, пробная тренировка для всех – бесплатно.

Участникам гонки необходимо будет преодолеть 4-5 км, причем на дистанции через каждые 400-500 м будут размещены различные препятствия (рукоходы, переноска тяжестей, баланс и другие).

Пробные тренировки пройдут в субботу, 29 августа, и воскресенье, 30 августа. Проведут их Екатерина Малыгина и Алена Воробьева. Кроме того, вторым тренером на каждой тренировке будет работать директор сети клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» Георгий Пономарев. Начнутся занятия в 11.00.

Запишись на пробную тренировку сразу по телефону 56-60-80. Количество мест ограничено – всего 6 человек.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на официальных страницах фитнес-клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» в социальной сети «ВКонтакте», а также на странице директора сети клубов Георгия Пономарева.