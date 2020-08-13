Спорт

Самого сильного осужденного определили в Островском районе

Самого сильного осужденного определили в исправительной колонии №2 в селе Крюки Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках соревнований осужденным было необходимо выполнить максимальное количество подтягиваний на турнике за один подход с классической постановкой рук. По итогам соревнований первое место занял осужденный, который смог подтянуться 26 раз.

Спортивные мероприятия с осужденными проводятся в целях привлечения их к систематическим занятиям физкультурой и здоровому образу жизни, добавили в ведомстве.