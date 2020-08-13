Спорт

На псковском стадионе «747» устанавливают дренажный модуль

На стадионе «747» («Локомотив») в Пскове устанавливают полимерный дренажный модуль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, в конце текущей недели работы будут завершены.

Покрытие полимерного дренажного модуля служит основанием для искусственной травы и обладает прекрасными дренажными свойствами, поэтому вся вода попадающая на покрытие легко выводится за пределы площадки. Покрытие имеет высоту 16 мм, и в дождь на нем не будут образовываться лужи, отметили в Федерации.

Планируется, что работы по реконструкции стадиона завершатся в конце сентября, если не помешает дождливая погода.