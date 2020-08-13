Спорт

Ветераны спецназа «Тайфун» совершили велопробег от Петербурга до Новгородки

Ветераны спецназа «Тайфун» совершили велопробег по маршруту Санкт-Петербург - Гатчина - Луга - Псков - Остров - Новгородка. Спортивное мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

Возглавил велопробег ветеран спецназа «Тайфун», майор в отставке Николай Евтух, который в боях в Чечне получил контузию и остался прикованным к инвалидной коляске. Он ехал на специальном трехколесном велосипеде с ручным приводом. Его поддержали трое других ветеранов спецназа. Замыкала колонну велосипедистов машина сопровождения.

В прошлом году при поддержке своих товарищей и помощи организаторов Николай Евтух покорил Эльбрус на специально оборудованных полозьях.

Фото: газета «Островские вести»

Всего за три дня ветераны преодолели почти 500 км дорог, пролегающих через Ленинградскую и Псковскую области. Также состоялось возложение цветов к мемориалу «Партизанская слава» в Луге, памятнику шестой роте ВДВ в Черехе, к памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой в Острове, а также к мемориалу в Новгородке.

Инициатором поездки выступил Союз ветеранов спецназа «Тайфун», организационную помощь оказал «Союз Дорожников Ленинградской Области», а также Следственный комитет России. Флаги всех организаторов участники везли с собой, чтобы развернуть их на всех памятных местах боевой славы.

Участников велопробега на границе Ленинградской и Псковской области встретил помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов. Он вместе с ветеранами «Тайфуна» продолжил велопробег.