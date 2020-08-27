Спорт

Три воркаут-площадки появились в Усвятском районе

Воркаут-площадки появились в Усвятах и деревнях Узкое и Стеревнево Усвятского района. Теперь тренировки на свежем воздухе станут ежедневным спортивным досугом для молодежи, пишет районная газета «Новая жизнь».

Фото: группа «"Новая жизнь" Усвятский район «ВКонтакте»



На недавней встрече с главой Усвятского района Дмитрием Петровым губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в текущем году в регионе планируется установка 100 воркаут-площадок. Часть из них будет передана в муниципалитет. Данный вопрос был проработан с жителями и представителями ТОСов, чтобы площадки были действительно востребованы. Теперь на территории района появились три новые воркаут-площадки, они установлены в деревнях Узкое, Стеревнево и на улице Карла Маркса в поселке Усвяты.





Установкой спортивных площадок занимались работники районной администрации, глава Усвятской волости и жители деревень.