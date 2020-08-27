Спорт

Спортшкола по плаванию «Барс» откроется в Пскове 1 сентября

Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Барс» откроет свои двери 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

По словам директора школы Татьяны Куваевой, в связи с эпидемиологической обстановкой бассейн будет работать с соблюдением всех санитарных мер. Так, на входе у посетителей и сотрудников будет осуществляться термометрия, а также обработка рук физраствором.

В помещениях уже установлены четыре рециркулятора: два - в вестибюле, один - в медкабинете, еще один - в канцелярии, где осуществляется оплата абонементов. Кроме того, по всему спорткомплексу с помощью сигнальной разметки обеспечено соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования (не менее 1,5 метров).

Руководство школы получило акт проверки вентиляции - проведена ревизия, наружная и внутренняя очистка воздуховодов, пылеуловителей, фильтров от пыли и отложений вентиляционных систем. Указанные воздуховоды систем вентиляции находятся в чистом, исправном состоянии, дефектов не обнаружено, пригодны к дальнейшей эксплуатации.

В малом бассейне открывается 31 физкультурно-оздоровительная группа для детей от 5 до 8 лет, в большом - 9 групп для детей в возрасте от 9 до 17 лет.

Также в этом году МБУ «СШОР по плаванию «Барс» открыло двери для 462 спортсменов, проходящих спортивную подготовку в учреждении. С 1 сентября группы будут заниматься по расписанию.

«К сожалению, в связи с необходимостью осуществлять дезинфекцию помещений и контактных поверхностей после каждого занятия и ограничением количества занимающихся в одной группе, сократилось количество групп, а также количество детей в одной группе. Поэтому в этом сезоне невозможно принять всех желающих», - заключила Татьяна Куваева.