Спорт

Новая воркаут - площадка появилась в Пскове на улице Никольской

Новая воркаут - площадка появилась в Пскове на улице Никольской. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov» «ВКонтакте».





«Общими усилиями администрации Псковской области, муниципалитетов, воркаут - движения спортивный инвентарь будет появляться в различных районах региона, давая возможность молодежи проводить свое время по спортивному, повышая свои физические способности», - отмечают авторы поста.

Отметим, данная площадка дополнительно оборудована резиновым покрытием, рядом с ней установлены скамейки и вешалки под крышей.