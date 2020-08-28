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Спорт

Более 30 псковских школ получат ковры для единоборств

02.09.2020 11:16|ПсковКомментариев: 0

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в Псковской области оборудовали еще один зал для занятия этим видом спорта. Борцовский ковер передан в Сосновоборскую школу Себежского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Старт работе зала для единоборств дал секретарь псковского отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он отметил, что в поселке Сосновый Бор уже развивается самбо, а новый борцовский ковер позволит проводить тренировки в более комфортных условиях.

«В этом году в рамках проекта "Самбо в школу" более 30 школ региона будут оснащены специальными коврами для единоборств. Это даст возможность массово развивать самбо и проводить соревнования на местах», – подчеркнул Александр Козловский.

У самбистов поселка Сосновый Бор уже есть первые достижения. Некоторые ребята выполнили нормативы для получения разрядов. Первые разрядные книжки спортсменам вручил Александр Козловский. «Желаю, чтобы вы плодотворно тренировались, закаляли характер, преодолевали сложности, уважали соперников и защищали слабых. Новых успехов и повышения профессионального мастерства вам», – сказал он.

Проект «Самбо в школу» в Псковской области реализуется клубом спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».

Теги: #Единая Россия #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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